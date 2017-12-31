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Başbakan: Milletimiz yarınları inşa ediyor!

Başbakan: Milletimiz yarınları inşa ediyor!.10097
  • Giriş : 31.12.2017 / 13:11:00

Başbakan Binali Yıldırım, Türk milletinin yarınları inşa ettiğini söyledi.

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Yıldırım, Türkiye'nin 21. yüzyıla damga vuracağını da belirtti.

Binali Yıldırım,"Köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa ediyor. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden hiçbir odak hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır" dedi.

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