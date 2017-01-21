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Başbakan, milletvekillerine süt dağıttı

Başbakan, milletvekillerine süt dağıttı.17161
  • Giriş : 21.01.2017 / 15:32:00

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'te milletvekillerine süt dağıttı.

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Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve milletvekillerine sıcak süt dağıttı.

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