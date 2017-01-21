Başbakan, milletvekillerine süt dağıttı
Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve milletvekillerine sıcak süt dağıttı.
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