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Başbakan, milletvekillerini topluyor!

Başbakan, milletvekillerini topluyor!.19244
  • Giriş : 16.01.2017 / 11:27:00

Başbakan Binali Yıldırım, AK Partili milletvekilleri ile buluşuyor.

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Hararetli tartışmalara neden olan Anayasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan 2. tur oylaması öncesinde Başbakan Binali Yıldırım, vekilleri AK Parti Genel Merkezi'nde toplayacak.

Başbakan yarın ilk olarak saat 10.00'da merkez yürütme kurulu toplantısına başkanlık edecek. Ardından da saat 12:30'da yine Genel Merkez'de bu kez milletvekilleri ile öğle yemeğinde buluşacak. Her iki görüşmede de bir hafta süren anayasa mesaisi konuşulacak. Başbakan'ın A takımına ve milletvekillerine çalışmalardaki performansları nedeni ile teşekkür etmesi bekleniyor.

İkinci tur oylama öncesinde de Başbakan'ın yine çalışmalara tam kadro katılınması yönünde talimat vermesi; ana muhalefetten gelecek yeni taktikler konusunda da vekilleri uyaracağı belirtiliyor.

HABERTURK

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