Başbakan, milletvekillerini topluyor!
Hararetli tartışmalara neden olan Anayasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan 2. tur oylaması öncesinde Başbakan Binali Yıldırım, vekilleri AK Parti Genel Merkezi'nde toplayacak.
Başbakan yarın ilk olarak saat 10.00'da merkez yürütme kurulu toplantısına başkanlık edecek. Ardından da saat 12:30'da yine Genel Merkez'de bu kez milletvekilleri ile öğle yemeğinde buluşacak. Her iki görüşmede de bir hafta süren anayasa mesaisi konuşulacak. Başbakan'ın A takımına ve milletvekillerine çalışmalardaki performansları nedeni ile teşekkür etmesi bekleniyor.
İkinci tur oylama öncesinde de Başbakan'ın yine çalışmalara tam kadro katılınması yönünde talimat vermesi; ana muhalefetten gelecek yeni taktikler konusunda da vekilleri uyaracağı belirtiliyor.
HABERTURK
DİĞER HABERLER
Çavuşoğlu, Kırgız bakan ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Abdildaev'i aradı.
AK Partili kaç kadın üye var?
AK Parti'de kaç kadın üye olduğu açıklandı. Buna göre AK Parti, dünyanın en fazla kadın üyeye sahip
Saffet Sancaklı'nın eşi yoğun bakımda
MHP milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı'nın eşi intihara teşebbüs etti.
Başbakan: Çok ayıp birşey
Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs ile ilgili tartışmalara çok sert tepki gösterdi.
Ankara sokaklarında skandal afiş!
Ankara'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, CHP'li Eren Erdem'e yönelik ağır hakaretler içe