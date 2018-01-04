Facebook Twitter Rss

Başbakan, MİT Müsteşarı ile buluştu

Başbakan, MİT Müsteşarı ile buluştu.18306
  • Giriş : 04.01.2018 / 14:30:00

Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile buluştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile buluştu.

TRT

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye tepki

Kocaeli'de 17 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye tepki

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Hakan Atilla ile ilgili açıklama geldi.

Külliye'den kabine açıklaması!

Külliye'den kabine açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yeni kabine ile ilgili açıklama geldi.

 

Akşener: Çatı baca yok, ben adayım!

Akşener: Çatı baca yok, ben adayım!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, adaylık tartışmalarına açıklık getirdi.

CHP'de son PM o tarihte toplanacak

CHP'de son PM o tarihte toplanacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 36. Olağan Kurultay öncesi konuştu.

 

Hükümetten İran ile ilgili kritik açıklama

Hükümetten İran ile ilgili kritik açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İran'da yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Hükümetten Meral Akşener'e sert yanıt

Hükümetten Meral Akşener'e sert yanıt

Meral Akşener'in açıklamalarına AK Parti hükümetinden sert tepki geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya