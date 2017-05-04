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Başbakan Moldova'ya gidiyor

Başbakan Moldova'ya gidiyor.14499
  • Giriş : 04.05.2017 / 17:31:00

Başbakan Binali Yıldırım, yarın Moldova'ya ziyaret gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile programı iptal olan Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Başbakanı Pavel Filip'in davetine icabetle, yarın Moldova'ya ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret Türkiye'den Moldova'ya Başbakan düzeyinde yapılan ilk ikili resmi ziyaret olacak.

Yıldırım, ziyaretinin Kişinev ayağında Moldovalı mevkidaşı Pavel Filip, Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Parlamento Başkanı Andrian Candu’yla görüşecek, ayrıca Başbakan Filip’le beraber Türk ve Moldova iş çevrelerinin bir araya geleceği iş forumuna hitap edecek.

Başbakan Yıldırım, ayrıca, Moldova’yla dostluk köprüsü teşkil eden Gökoğuz (Gagauz) soydaşlarının yaşadığı Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’ni ziyaret ederek, 4. Dünya Gökoğuz Kongresi’nde katılımcılara hitap edecek. Yıldırım, ziyaret vesilesiyle Kişinev Büyükelçiliğinin yeni hizmet binası ile Türk kurum ve müteşebbislerinin desteğiyle Moldova’da tamamlanan bazı projelerin de açılışlarını yapacak

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