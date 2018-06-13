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Başbakan: Muhalefet acınası bir durumda

Başbakan: Muhalefet acınası bir durumda.10097
  • Giriş : 13.06.2018 / 15:36:00

Başbakan Binali Yıldırım, ana muhalefet partisi CHP'ye ağır sözlerle yüklendi.

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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, gerçekleştirilen projeleri anlattı ve Cumhurbaşkanı adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasını eleştirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali  Yıldırım, "Bugün Bayburt ile Gümüşhane'nin ortak havalimanının temelini atıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Dün Eskişehir'de TANAP projesini açtık. Bugün 138 yıllık bir hayal olan Ovit Tünelleri açılıyor. İkisinin toplam uzunluğu 28 kilometre. Türkiye 1 kilometre tünel yapamazken, 15 yılda 400 kilometre tünel yaptık. Bizim tünellerimiz 400 kilometreyi buldu ama bunların yalanlarının uzunluğu 500 kilometreyi geçti. Burada bizi geçtiler, doğrusunu söylemek lazım."

Yıldırım, partisinin Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlediği mitingde,  Bayburt'un gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, Genel Başkanları ve  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 seçimleri sürecinde ilk mitingini  Bayburt'ta yaptığını anımsattı.

O dönemki seçimlerde Bayburt'un Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye  yüzde 80 oranında destek verdiğini anımsatan Yıldırım, Bayburt'un ilk günden  itibaren AK Parti'ye sahip çıktığını ve büyük destek verdiğini söyledi.

Mitinge katılanlardan Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla tekrar  Cumhurbaşkanı seçmelerini isteyen Yıldırım, 24 Haziran'daki seçimlerin hayırlara  vesile olması temennisinde bulundu.

"ÜLKENİN MUHALEFETİ ACINASI BİR DURUMDA"

Türkiye siyasetinde bugüne kadar görülmeyen bir seçim döneminin  yaşandığına işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dünyanın her yerinde seçime giren partiler, adaylar milletin önüne  çıkıp yapacaklarını anlatırlar, iktidarları 'neden şunu yapmadın, neden bun  yapmadın' diye eleştirirler. Ama bizim muhalefet adayları evlere şenlik.  Muhalefet bizi yaptıklarımızla suçluyor. 'Niye yol yaptınız, niye havalimanı  yapıyorsunuz, niye şehir hastanesi yapıyorsunuz, niye okul yapıyorsunuz, niye  TOKİ yapıyorsunuz.' Herhalde siyasette dünyada ilk defa böyle bir şey yaşanıyor.  Bir iktidar yatırım yapmakla, hizmet yapmakla suçlanır mı? Bu ülkenin muhalefeti  maalesef böyle acınası bir durumda. Bunların haline gülsek mi, ağlasak mı, yoksa  'boşver' diyip geçsek mi? 'Boşver' diyip geçelim. Köprü yaptık, 'ne gerek var  yıkarız' diyorlar. Hızlı tren yaptık, 'bu göçü artırır' diyorlar. 'Yerli araba  yapalım' diyoruz, 'yerli araba yapmak ilkelliktir' diyorlar. 'Külliyeyi, milletin  evini yıkacağız' diyorlar."

"10 BÜYÜK PROJEDEN 6 TANESİNİ TÜRKİYE YAPTI"

Yıldırım, bugün Bayburt-Gümüşhane ortak havalimanının temelini  atacaklarını belirterek, iki kente ortak hızlı tren hattını da yapacaklarını  bildirdi.

Sıradan bir ülke olmayan Türkiye'nin bölgesinde gittikçe güçlendiğini  vurgulayan Yıldırım, dünyada son 10 yılda yapılan 10 büyük projeden 6 tanesinin  Türkiye'de gerçekleştirildiğine değindi.

Muhalefetin eline fırsat geçmesi halinde, ülkede "ne var ne yok" her  şeyi tarumar edeceğini dile getiren Yıldırım, "Bunlar aslında bize yabancı değil.  Bakın Türkiye'nin ilk yerli otomobili 60'lı yıllarda yapıldı. Bu projeyi kim  durdurdu? Bunlar durdurdu, bu CHP zihniyeti durdurdu. Sivaslı Nuri Demirağ  1938'de uçak yaptı. Bunun fabrikasını kim kapattı? Bunlar kapattı. Bunlar  yapılanı bozmaktan başka bir şey yapamazlar. Bunların adını ben koydum; Yıkım  ekibi." dedi.

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