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Başbakan: Muhalefetin gizli ortağı PKK

Başbakan: Muhalefetin gizli ortağı PKK.20051
  • Giriş : 21.06.2018 / 14:28:00

Başbakan Binali Yıldırım, dörtlü ittifak ile ilgili sert sözler sarfetti.

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24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ramak kala siyaset sertleşiyor. Ankara'da konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım muhalefete sert sözlerle yüklendi.

Ankara Mamak'ta konuşan Başbakan Yıldırım "Bu ittifakın dört resmi ortağı var, bir tane de gizli ortağı var. Gizli ortak HDP'dir, PKK'dır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- 24 Haziran'da bu yıkım ekibini gönderiyoruz değil mi? Bu yıkım ekibinin tek derdi var: Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Peki buna güçleri yeter mi? Mamak buna izin verir mi? Bu millet Türkiye sevdalısı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı sana mı yedirecek.

- "(Millet İttifakı) Bu ittifakın dört resmi ortağı  var, bir tane de gizli ortağı var. Gizli ortak HDP'dir, PKK'dır."

- "24 Haziran'dan  sonra sistem daha hızlı çalışacak, bürokrasi daha hızlı hareket edecek ve Türkiye  gelecek hedeflerini eksiksiz yerine getirecek."

HÜRRİYET

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