Başbakan müjdeyi verdi
Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. Başbakan ayrıca Gaziantep'te kurulacak üçüncü üniversitenin de müjdesini verdi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;
Bizim siyasetten anladığımız devleti milletle buluşturmak ve kaynaştırmaktır. Suriyeli kardeşlerimiz yurtlarına dönecektir. Oraları terör yuvalarından temizleyen kahraman mehmetçik var. Afrin'de yeniden hayat başlıyor. Yerel unsurlardan yönetim oluşuyor. Terörde, Suriye'deki iç savaştan en fazla etkilenen illerimizin başında Gaziantep geliyor.
Afrin'e de terörü sizin başınızdan def etmek için girdik. Sınır boylarımızda vatandaşlarımızın canına, malına yöneltilen her türlü tehdit mutlaka karşılık görecektir. 15 yıl boyunca yapısal reformlar yaptık. Ülkemizi dünyanın 17. büyük ekonomisi haline getirdik. Gaziantep'e üçüncü bir üniversite daha kuruyoruz.
Gaziantep'e Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun. Eski siyasetçilerin aksine biz AK Parti olarak gençlere hep güvendik. Seçilme yaşını 18'e düşürerek gençlerimize güvendiğimizi gösterdik.
DİĞER HABERLER
Çavuşoğlu: O sahtekarın peşindeyiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çiftlik Bank ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresinde konuştu.
Bekir Bozdağ: Afrin, Afrinlilerin olacaktır
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan'dan terörle mücadele açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda bilgi verdi.
Erdoğan, Trump ve Putin'e ne söyledi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'e ne söylediğini açıkladı.