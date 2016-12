Başbakan mültecilere seslendi

Suriyeli mültecilere seslenen Başbakan Binali Yıldırım , yaşananlara dünya sessiz kalsa da Türkiye'nin kalmayacağını belirtti.Başbakan, konuşmasında Avrupalı ülkelere yüklenerek anca Türkiye'nin sırtını sıvazlandığını, nasihat verdiğini vurguladı.Başbakan Binali Yıldırım , Suriyeli sığınmacıların barındırıldığı Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti. Kilis'te mültecilere hitap eden Başbakan Binali Yıldırım. "5-6 yıldır yerinden yurdundan ayrı kalmanın ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz. Ama burada kardeşlerinizin arasındasınız. Sizin acınız bizim acımızdır. Her zaman yanınızda olacağız. Dünya sağır olsa da size bunları yaşatanlara hesap soracağız" dedi. Türkiye'nin mülteciler için bugüne kadar 25 milyar dolar harcama yaptığını belirten Yıldırım, Avrupa ülkelerine seslenerek, "Sadece sırtımızı sıvazlıyorsunuz. Nasihatı bırakın da biraz siz el atın" diye tepki gösterdi.Suriye'de mutabakata varılan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve acıların bir daha yaşanmaması için cumhurbaşkanımız büyük çaba harcadı" dedi. Başbakan Yıldırım, "İnşallah bu ateşkesle yurdunuza dönme imkanınız olacak.Kapımız siz kardeşlerimize her zaman açık oldu ve daima açık olacak. Değerli kardeşlerim nasıl bir zulüm yaşadığınızı, hangi acıları çektiğinizi çok iyi biliyoruz. Halep'in nasıl tarumar edildiğini, nasıl Haleplilerin göç etmek zorunda kaldığını biliyoruz. Şunu bilin ki zulm ile abad olunmaz. Zalimler eninde sonunda cezasını bulur. Bizim için Konya neyse, Diyarbakır neyse, Şanlıurfa neyse, Kilis neyse, Antep neyse, Halep de odur. Hepimiz aynı medeniyetin çocuklarıyız, bizim şehirlerimiz de bizler gibi birbiriyle kardeştir.Türkiye Halep'te 46 bin kardeşimizi kurtarmak için, ateşin içinden çıkarıp selamete ulaştırmaya çalışırken batılı ülkeler Halep'teki, Suriye'deki zulme seyirci kaldılar. Sizlerin feryadınıza çığlığınıza kulak vermediler ama Türkiye, kardeşleriniz duydu. Sizin feryadınıza biz kulak verdik. Bütün eldeki imkanları seferber ederek yine yardıma koşan ilk ülke olduk. Kardeşliğin, insanlığın gereği neyse onu yaptık. 46 bin Halepli kardeşimizi katliamdan kurtardık İdlip'te güvenli bir bölgeye taşıdık. Şimdi İdlip civarında kamplara yerleştiler. Bütün ihtiyaçları Türkiye tarafından karşılanıyor. Sağlık hizmetleri veriliyor, hastalar tedavi ediliyor. Bu zor günler geride kalacak. Dayanışmayla bunların üstesinden geleceğiz. Hem Suriye'de hem Türkiye'de insanların canına kastedenleri bunun hesabını soracağız. Dünya sağır olsa da bunun hesabını soracak Türkiye'dir.Dünyanın birçok yerinde huzursuzluk var. İnsanlar canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Dünyada 65 milyondan fazla insan savaşlar ve çatışmalar yüzünden evlerini terk etti. 21 milyondan fazla insan başka memleketlere gitmek zorunda kaldı. Suriye'de son 6 yılda sizlerde memleketinizi terk edip gelmek zorunda kaldınız. 5 milyondan fazla Suriyeli memleketini terk etmek zorunda kaldı. Dünyadaki her 5 mülteciden bir tanesi Suriyeli. Türkiye Suriye'yi terk etmek zorunda kalan her 5 mülteciden 3'ünü barındırıyor.2011'den beri devam eden savaşta 500 bin Suriyeli kardeşimiz hayatını kaybetti. 2 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz yaralandı. 22 milyon Suriye nüfusunun yüzde 11'i(2 milyon 500 bin) ya hayatını kaybetti 2 milyon Suriyeli kardeşimiz yaralandı. Bu bir zulümdür, ağır bir katliamdır. Bu bir medeniyeti yok etmektir. Güçlü ülkeler ne yazıkki adaletin yanında yer alacağına zulmün yanında yer almıştır. Her gün haberler bunu gözler önüne seriyor ama her konuda konuşan güçlü ülkeler bu konuda sus pus oluyor. Hiç kimse yoksa biz, Türkiye var. Tayyip Erdoğan var. 80 milyon Türk milleti var.Bugün sadece 3 milyon mülteciyi bağrımıza basmadık. Çocuklarımız okullarımızda geleceğe hazırlanıyor. Kardeşlerimizi geleceğe hazırlamak için eğitim kursları veriyoruz. 223 bin kardeşimiz bu kurslarda eğitim gördü. 2014'te sizlere yasal statü getirdik ve geçici kimlik dağıttık. Bu senenin başından itibaren de çalışma izni verdik. Bugüne kadar 185 bin yavrumuz gözlerini Türkiye'de açtı. Onlar bizim yavrularımız. Biz sizlerle gönlümüzü de birleştiririz, soframızı da paylaşırız, ekmeğimizi de bölüşürüz. Türkiye olarak bugüne kadar 25 milyar dolar harcama yaptık. Helali hoş olsun. Daha da fazlasını yaparız. Avrupalılar sadece sırtımızı sıvazlıyorlar. Nasihatı bırakın da biraz siz el atın. Oralarda insanlık öldüyse burada insanlık ölmedi.