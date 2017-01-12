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Başbakan Netanyahu'nun eşi ifade verdi

Başbakan Netanyahu'nun eşi ifade verdi.15569
  • Giriş : 12.01.2017 / 14:50:00

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ifade verdi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu eşi ile ilgili açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun zengin iş adamlarından yasa dışı bir şekilde hediye alması yüzünden hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İfadenin birkaç saat sürdüğü belirtilirken, İsrail polisinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Başbakan Netanyahu, İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele amacıyla kurulan "Lahav 433" biriminden polislere, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında pazartesi günü 3 saat ifade vermişti.

Rüşvet iddialarına daha sonra sosyal medya hesabından cevap veren Netanyahu, "Yıllardır bana ve aileme karşı yürütülen eziyet neticesinde dün hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey de çıkmayacak, çünkü hiç bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerekiyor.

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