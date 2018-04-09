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Başbakan o ülkede şehitleri ziyaret etti

Başbakan o ülkede şehitleri ziyaret etti.23690
  • Giriş : 09.04.2018 / 10:11:00

Başbakan Afganistan ziyaretinde ülkeki şehitleri ziyaret etti.

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Sepet Beşik

Afganistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, vatani görevleri sırasında Afganistan'da şehit olan Türk askerlerinn anısına yaptırılan anıta gitti.

Resmi temaslarını tamamlayan Başbakan Binali Yıldırım Ankara'ya döndü. Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan'daki NATO üssünde inşa edilen Başçavuş Bülent Aydın Camisi'nin açılışını gerçekleştirmesinin ardından, Afganistan'da görevleri sırasında şehit olan Türk askerlerinin hatırasını yaşatmak için yapılan anıta çelenk bıraktı. Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Afganistan İçişleri Bakanı Veyis Ahmet Bermek, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Komutanı Tuğgeneral Murat Selçuk Çol ve ATGK Komutanı Tuğgeneral Tayyar Aydın  da katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan'daki temaslarının  ardından özel uçak "TUR" ile saat 23.25'te Ankara'ya geldi. Yıldırım'ı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Ercan Topaca  ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile yetkililer karşıladı.   Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm  Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,  Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da  Ankara'ya geldi.

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