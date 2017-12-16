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Başbakan o ülkeye gidiyor!

Başbakan o ülkeye gidiyor!.10097
  • Giriş : 16.12.2017 / 09:36:00

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş'e ziyaret gerçekleştirecek.

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Sepet Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, 19-20 Aralık tarihleri arasında Şeyh Hasina'nın davetlisi olarak Bangladeş'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Başbakan, Bangladeşli mevkidaşı ile Dakka'da görüşme yapacak.

Dakka’da yapacağı üst düzeyli görüşmelerde, Bangladeş’le Türkiye arasında kardeşlik ve dostluğa dayanan ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması ve Rohinga krizi başta olmak üzere bölgesel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Dakka’daki temaslarının ardından Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesine geçecek olan Yıldırım, Rohinga Müslümanlarının yaşadığı kampları ziyaret ederek, sığınmacıların durumu ve bölgede TİKA, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile uluslararası örgütler tarafından gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerine ilişkin incelemelerde bulunacak.

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