Başbakan, öğretmenin cenaze namazına katıldı
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Pendik'te ikindi namazı sonrası sonrası ilkokul öğretmeni Galip Kumbar'ın cenaze namazına katıldı. Başbakan, merhum öğretmenin cenazesine de omuz verdi.
Kumbar'ın cenazesi Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Beyoğlu Piri Reis İlkokulu'nda Başbakan Yıldırım'ın öğretmenliğini yapan Kumbar, 30 Mayıs 2017'de Ankara'da verilen iftar programında Yıldırım ile bir araya gelmişti. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Ne güzel bir duygu, öğretmen, öğrencisiyle öğrencileriyle beraber. Doğrusu bizi bugünlere hazırlayan öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır." demişti.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Başbakan telsizden kutladı!
Başbakan Binali Yıldırım, uçaktaki yolcuların yeni yılını kokpitten kutladı.
Bakan Bozdağ: CHP, FETÖ'yü savunuyor
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, FETÖ ile ilgili açıklama yaptı.
AK Parti Bolu İl Başkanı görevinden istifa etti
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, görevinden istifa etti.
Erdoğan'da o 2 ülkeye uyarı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve Filistin ile ilgili yorum yaptı.