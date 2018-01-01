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Başbakan, öğretmenin cenaze namazına katıldı

Başbakan, öğretmenin cenaze namazına katıldı.18867
  • Giriş : 01.01.2018 / 17:13:00

Başbakan Binali Yıldırım, ilkokul öğretmeninin cenaze namazına katıldı.

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Büyüyen Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Pendik'te ikindi namazı sonrası sonrası ilkokul öğretmeni Galip Kumbar'ın cenaze namazına katıldı. Başbakan, merhum öğretmenin cenazesine de omuz verdi.

Kumbar'ın cenazesi Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Beyoğlu Piri Reis İlkokulu'nda Başbakan Yıldırım'ın öğretmenliğini yapan Kumbar, 30 Mayıs 2017'de Ankara'da verilen iftar programında Yıldırım ile bir araya gelmişti. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Ne güzel bir duygu, öğretmen, öğrencisiyle öğrencileriyle beraber. Doğrusu bizi bugünlere hazırlayan öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır." demişti.

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