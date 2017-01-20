Başbakan: Onun karnesini ben vereceğim
Basın mensuplarının Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a 'Sizin karneniz nasıl sayın bakan' demesi üzerine lafa giren Başbakan Binali Yıldırım, Bakan Yılmaz'ın karnesini kendisinin vereceğini açıkladı.
Ankara'da cuma namazı sonrası gazetecilerden birinin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a "Sizin karneniz nasıl sayın bakan" demesi üzerine devreye giren Başbakan Binali Yıldırım'ın cevabı gülüşmelere yol açtı.
Başbakan Binali Yıldırım gazetecilerle yaptığı ayaküstü sohbette anayasa değişikliğinden, ana muhalefet partisinin tutumuna, ABD'deki yeni dönemden Devlet Bahçeli'ye ilişkin sorulara yanıt verdi. Yıldırım, okulların yarı yıl tatiliyle ilgili olarak bir soruya "Onu da Milli Eğitim Bakanımız versin." dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da "Çocuklarımız tatil zamanı tatil yapsın, müzeleri gezsin, kitap okusun." diye konuştu. Yılmaz ayrıca "Bu karne aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmiştir. Eksikliklerimizi görüp ona göre çalışacağız." dedi. Bir gazetecinin "Sayın Bakan sizin karneniz nasıl?" sorusuna Başbakan Binali Yıldırım, devreye girerek, "Onun karnesini ben vereceğim. Henüz doldurmadım." demesi gülüşmelere yol açtı.
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