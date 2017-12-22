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Başbakan, Orgeneral Akar ile buluştu

Başbakan, Orgeneral Akar ile buluştu.10097
  • Giriş : 22.12.2017 / 11:17:00

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile buluştu.

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Sepet Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile buluştu.

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