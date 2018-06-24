Başbakan oyunu verdi
Siyasiler oylarını kullanmaya başladı. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlköğretim Okulu'nda sandığa gelerek oyunu verdi.
Yoğun bir ilgi gören Yıldırım, oy kullananan vatandaşlarla sohbet etti.
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