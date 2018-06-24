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Başbakan oyunu verdi

Başbakan oyunu verdi.12419
  • Giriş : 24.06.2018 / 11:21:00

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de sandığa gelerek oyunu verdi.

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Sepet Beşik

Siyasiler oylarını kullanmaya başladı. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlköğretim Okulu'nda sandığa gelerek oyunu verdi.

Yoğun bir ilgi gören Yıldırım, oy kullananan vatandaşlarla sohbet etti.

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