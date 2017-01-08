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Başbakan Peşmerge'yi ziyaret etti

Başbakan Peşmerge'yi ziyaret etti.18613
  • Giriş : 08.01.2017 / 16:07:00
  • Güncelleme : 08.01.2017 / 16:07:49

Başbakan Binali Yıldırım, Erbil'de temaslarına devam etti.

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Başbakan Binali Yıldırım, Irak ziyaretinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile DEAŞ'a karşı savaşan Peşmerge güçlerini ziyarete gitti.

Başbakan Binali Yıldırım, Barzani ile terör örgütleri ve Suriye konusunda bilgi alışverişi yaptı.

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