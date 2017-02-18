Başbakan: Rakka'ya girmeyeceğiz!
Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütü YPG ile hareket etmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerin zarar görebileceğini belirtti. Başbakan, Türk askerinin Rakka'da operasyon yapmayacağını açıkladı.
Terör örgütü YPG ile hareket etmesi halinde ABD-Türkiye ilişkilerinin ciddi hasar alacağını belirten Başbakan Binali Yıldırım, Türk askerinin Rakka'da olacağını ancak operasyona katılmayacağını söyledi.
Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre, Türk askerleri taktik destek verecek.
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