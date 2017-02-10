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Başbakan Referandum için tarih verdi

Başbakan Referandum için tarih verdi.14406
  • Giriş : 10.02.2017 / 15:06:00

Başbakan Binali Yıldırım, referandum hakkında önemli bir açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı tarafından bugün onaylanan Anayasa referandumu hakkında açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım 16 Nisan'da sandık başına gidileceğini belirtti.

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