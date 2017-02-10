Başbakan Referandum için tarih verdi
Cumhurbaşkanı tarafından bugün onaylanan Anayasa referandumu hakkında açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım 16 Nisan'da sandık başına gidileceğini belirtti.
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