Başbakan referandum tarihini açıkladı
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Anayasa Değişikliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan, referandumun Nisan'da yapılacağını bildirdi.
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, "Anayasa değişikliği, muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında, 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur. Bu tabii Yüksek Seçim Kurulunun vereceği bir karar" dedi. Yıldırım ayrıca, Anayasa Değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulduğunu açıkladı.
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