Başbakan: Rusya, AB'nin alternatifi değil
Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerine değindi ve Rusya'nın AB'nin alternatifi olmadığını ancak beklemek yerine Türkiye'nin de ilerlemek için kendisine yol haritası çizeceğini belirtti.
Başbakan Yıldırım, AB-Türkiye ilişkilerinin kötü olduğu dönemde İspanya ile hiçbir sorun yaşanmadığını söyledi. İki ülkenin de terörden çektiğini söyleyerek, "Türkiye'yi en iyi anlayan ülke İspanya" diyen Yıldırım, AB - Türkiye ilişkileriyle ilgili de konuştu.
Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'da Yeni Ekonomi Forumu'nda konuştu.
Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"AB ile Türkiye arasında sorunlar varken İspanya ile Türkiye arasında hemen hemen hiçbir sorun yok. Çünkü İspanya Türkiye'yi en iyi anlayan ülke. İspanya terörden çok çekti. Türkiye Avrupa'dır. Bunu tartışmanın hiçbir anlamı yok. Türkiye'ye yatırım yapmak 3.5 saat uçuşla 60 ülkeye erişmek anlamına geliyor. Bugün terörü, göçü konuşuyorsak arkasında sebepler var. Yılların birikmiş yanlışları var.
DEAŞ bugün ortak sorun. Birlikte mücadele etmemiz lazım. Biz Afrin'e terör operasyonu düzenlediğimizde bazı dostlarımız bundan rahatsız oluyor. Ne yapalım, terör örgütü buradaki insanları öldürmeye mallarına el koymaya devam mı etsinler? Biz bu operasyonu yaptık bölgeden terör örgütlerini temizledik. Buralara dönüşler başladı.
Mültecilere 8 yıldır kucak açıyoruz, sağlık brınma hizmeti veriyoruz. Bütçemizden 30 milyar dolar harcadık. Akdeniz, barışın denizi olsun. Türkiye ve İspanya'ya büyük sorumluluk düşüyor.
Terör örgütleriyle işbirliği yapıyorlar. Sorduğumuz zaman tercih değil, mecburiyet diyorlar. Bir müttefike bu yakışır mı? Türkiye büyümeye devam ediyor Çünkü güçlü iktidar ve sürekli istikrar var."
AB'YE ÜYELİK SÜRECİ
Başbakan Yıldırım, konuşması sonrası soruları yanıtladı. AB üyelik süreciyle ilgili değerlendirme yapan Yıldırım şunları söyledi:
"Dürüst olmak lazım. Biz Avrupa’ya karşı hep dürüst olduk, ödevimizi yaptık. Bundan sonrası AB’nin işi, gelecek vizyonunu belirlemesi lazım. AB, bölgesel ve küresel barışı ve kardeşliği öngörerek mi büyüyecek yoksa sınırlarını dışarıya kapayarak mı yoluna devam edecek? Brexit olayı üzerine AB’nin çok iyi düşünmesi lazım.
Bizim AB’den kopmak gibi bir niyetimiz yok. 60 yıldan fazla AB sırasında bekleyen bir ülkeyiz, bizden sonra gelenler girdi. AB üyeleri arasında Türkiye'nin altyapısından ve ekonomisinden daha kötü olan ülkeler var ama Türkiye’ye karşı ideolojik bir yaklaşım söz konusu. Dürüst olmak lazım, kararlılığımızı sürdüreceğiz; bırakan biz olmayız.
Rusya, Türkiye açısından AB’ye alternatif değil, Avrupa'nın güvenliği için de Türkiye – Rusya ilişkileri önemli. Ama şunu da unutmayalım fazla naz aşık usandırır. Bu kadar bekle bekle bekle bir şey yok, biz de kendi geleceğimizi, kalkınmamızı, planımızı yapmak zorundayız. Ne zaman gönülleri olacak diye bekleyemeyiz. Bunun zararı, yıldan yıldan Türk halkının Avrupa Birliği’ne güveninin kaybolması oluyor. Bekletilmekten ve bahaneler uydurulamsından dolayı inanç ve güven zedeleniyor. Bu da bizim işimiz zorlaştırıyor."
NTV
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