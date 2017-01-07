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Başbakan: Sincar temizlenecek

Başbakan: Sincar temizlenecek.21112
  • Giriş : 07.01.2017 / 16:23:00
  • Güncelleme : 07.01.2017 / 17:56:24

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslar için gittiği Irak'ta, İbadi ile görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

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Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak için Irak'a gitti. Yıldırım burada Irak Başbakanı İbadi ile görüşmede bulundu. İkili bu görüşmeden sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada iki taraf belli konularda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

İbadi ile Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat'ta temaslarda bulunmuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

"(Irak Başbakanı İbadi'ye hitaben) Geçtiğimiz günlerde yaptığınız 'PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğiz.' şeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber, birlikte neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor."

"Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz."

"(Başikadaki Türk askeri varlığı) Bu konuyu konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız."

"Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincarın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakanın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz."

Habertürk

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