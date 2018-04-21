Başbakan: Sistemde yeni adımlar atıyoruz
Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek erken seçim sonrası siyasi sistemi güçlendirmeye yönelik yeni adımlar atıldığını, güçlenen Meclis ile değişikliklerin başlatılacağını vurguladı.
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.
Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle siyasi sistemimizi daha güçlü yapacak yeni bir adımı atıyoruz. Demokratik ve hukuk devletine bağlı denge denetleme sistemiyle güçlü meclis, güçlü icra içeren bu değişikliği inşallah 24 Haziran'da hayata geçireceğiz." dedi.
"Seçime gidiyoruz seçime, Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seçim kararı dün Mecliste onaylandı, kesinleşti. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullanan Yıldırım, ak kadroların, yeni hedeflerin gerçeğe dönüşmesi için sabırsızlandığı belirtti.
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