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Başbakan Suudi Arabistan'a gidiyor

Başbakan Suudi Arabistan'a gidiyor.10097
  • Giriş : 24.12.2017 / 16:07:00

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştiriyor.

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Başbakan Binali Yıldırım, 27-28 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştiriyor.

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