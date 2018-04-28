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Başbakan: Tarih yazmaya hazır mısınız?

Başbakan: Tarih yazmaya hazır mısınız?.12419
  • Giriş : 28.04.2018 / 12:31:00
  • Güncelleme : 28.04.2018 / 13:40:34

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da vatandaşlara seslendi.

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Sepet Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da yaptığı konuşmasında 24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçim ile ilgili açıklama yaptı..

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

İstanbul'da yeni bir tarih yazmaya hazır mısınız? Burada konuşmamızı yaptıktan sonra İzmir'e geçiyoruz. Bundan böyle Anadolu kazan biz kepçe karış karış dolaşacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cumhuriyetimizin 100. yılında büyük hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu ülkenin esenliği için sınır boylarında gece gündüz demeden görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize de Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum.

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