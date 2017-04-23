Başbakan TBMM'de konuştu
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan, Meclis'in hangi badirelerden geçtiğini hatırlattı ve 15 Temmuz'da Türkiye'nin içinden geçtiği zor koşulları anlattı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları başta olmak üzere vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum... Milli egemenliği çiğnetmemek ve milletin egemenliğini korumak bu Meclis'in görevidir.
Meclisimiz halk mücadelesini başarıyla yürüterek Cumhuriyeti kurmuştur. Devlet kuran meclisimiz dünyadaki tek gazi meclistir. Gazi Meclis'in gazi sıfatını hakkıyla kazandığını 15 Temmuz gecesi dost düşman bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir.
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