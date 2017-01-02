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Başbakan: Terörü övmek suçtur

Başbakan: Terörü övmek suçtur.16145
  • Giriş : 02.01.2017 / 08:46:00

Başbakan, sosyal medya üzerinden paylaşım yapanları uyardı.

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Yaşanan terör olayı sonrası sosyal medya hesabından terörü öven paylaşımlarda bulunanlara yönelik bir uyarı d da Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi.

Başbakan, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmanın suç olduğunu belirterek bunun cezai sonuçları olacağını bildirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir. Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır."

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