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Erdoğan teşvik paketini açıkladı!

Erdoğan teşvik paketini açıkladı!.17077
  • Giriş : 09.04.2018 / 15:07:00
  • Güncelleme : 09.04.2018 / 16:17:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, proje bazlı teşvik paketini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde vatandaşların merakla beklediği proje bazlı teşvik paketini açıkladı.

Törende, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin tanıtımı ve 2017'de hazırlıkları tamamlanan yatırımlara teşvik belgesi dağıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Süper Teşvik' paketi için düzenlenen törendeki konuşmasında açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satış başları:

Geçtiğimiz yıl hazırlıkları tamamlanan 23 projeye vereceğimiz teşvik belgelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu 23 proje, sıradan bir hadiseymiş gibi görülüyor. Bu 23 projenin 135 milyar TL yatırım bedeli olduğunu görüyoruz. Bu yatırımlar sayesinde 34 bin doğrudan, 134 bin de dolaylı istihdam ortaya çıkacak.

Birileri şunu söylüyorlar: Fazla büyüme iyi değildir. Niye? Kıskançlık başka bir şey değil. Büyümü olmadıktan sonra ne işe yarar? Büyüme oranı ne kadar artarsa o kadar güçlü olursunuz. İşin aslı bu… Çalışanlarımızın milli gelirden aldıkları pay 2002’de yüzde 5 iken geçtiğimiz yıl yüzde 30’a çıktı.

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