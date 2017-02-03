Erdoğan sordu: Evet mi hayır mı?
Başbakan Binali Yıldırım, Mersin'de katıldığı toplu açılış töreninde Mersin Şehir Hastanesi için 650 milyon TL harcandığını söyledi.
Başbakan'dan sonra sözü alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve vatandaşa yeni sağlık düzenlemesini anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışında vatandaşlara "Yaşı 40'ın üzerinde olanlar eski Türkiye'nin hastanelerini çok iyi bilirler. Ey kardeşlerim, biliyorsunuz değil mi? Eski Türkiye'de ilaç bile alamazdınız. İlaç bulsanız para bulamazdınız. Sağlam girenin hasta çıktığı bir sağlık düzeni vardı. O sisteme evet mi, hayır mı?" diye sordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.
İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları: "Belediye başkanlığım döneminde dünyayı dolaşırken edindiğim bir projeydi bu. Arkadaşlarımla hep bunu hasbıhalini yapardık. Şimdi Mersin'de bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içindeyiz. Birileri laf üretir biz ise iş üretiriz iş. Amacımız şehir hastanelerinin tamamını 2020 yılına kadar hizmete almaktır. Ana muhalefetin başındaki zatın SSK’nın başında olduğu zamanları hatırlıyorum. Hastanelere sağlam girip girip hasta çıkıyordunuz.
OBAMA ÖRNEĞİ
Bu hastane kuyrukçu sisteme son veren bir hastanedir. Birileri bu atılan adımların farkında olmayabilir. Varsın olmasın. Biz şu anda görevimizi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Gelirken konutları görüyorsunuz değil mi. Niye? Benim vatandaşım modern konutlar içinde insanca yaşamanın erdemine erişsin. ABD’de Obama bizim sağlık sistemimizin çok küçük bir modelini hayata geçirmek istedi başaramadı. Ama biz başardık.
'EVET Mİ HAYIR MI?'
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ederek sağlık alanında da böyle bir sistemi inşa ettik. Yaşı 40'ın üzerinde olanlar eski Türkiye'nin hastanelerini çok iyi bilirler. Ey kardeşlerim, biliyorsunuz değil mi? O sisteme evet mi, hayır mı? O sisteme evet mi, hayır mı?
Eski Türkiye'de ilaç bile alamazdınız. İlaç bulsanız para bulamazdınız. Sağlam girenin hasta çıktığı bir sağlık düzeni vardı. O sağlık düzenine evet mi, hayır mı?
MİLLET MAŞALLAH EVET DİYOR
Aslında sizlerle biraz dertleşmek isterim. Duyuyorsunuz işte Başbakan da ifade etti. İşte İstanbulumuzda yaşadıklarımız. Marmaray'ı duydunuz değil mi? Ardından Avrasya Tüneli'ni açtık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açtık duydunuz değil mi? İnşallah şimdi de Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nün temeli 18 Mart'ta atılacak. Ve inşallah yakın bir zamanda Çukurova Havalimanı'nın da açılışını 2018'de yapacağız. Millet de maşallah "Evet" diyor. Bugün açılışını yapacağımız yatırımlar arasında eğitim var, sağlık var, modern Türkiye var, TOKİ'nin inşasını tamamladığı konutlar var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 100 milyon liralık Anamur Köprüsü'nün altında kalan yerleşim yerlerini yeniden inşa etti."
Başbakan Binali Yıldırım, "Güzel işleri yapmak için ahdettik, yemin ettik. Onlar 'Hayır' dedikçe, onlar direndikçe engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Hamdolsun işte Mersin, işte eser." dedi. Yıldırım "Bütün bu hizmet için 650 milyon lira harcandı. Helali hoş olsun, mersine helal olsun." diye de belirtti.
Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Mersin'in tarihi bir günü yaşadığını belirtti.
Türkiye'de sağlık hizmeti anlayışında yeni bir döneme girildiğini, şehirleri tek tek dev şehir hastaneleriyle buluşturduklarını anlatan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanım, şehir hastaneleri sizin hayaliniz, sizin sahip çıktığınız projelerden. 15 yıllık bir hayali Mersin'de gerçekleştiriyor, bugün Türkiye'de ilk şehir hastanesini açmış oluyoruz. Mersinimiz için uğurlu, kademli olsun." ifadelerini kullandı.
İlklerin şehrinin bir ilke daha imza attığını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, bugün aynı zamanda 1 milyar 100 milyon lira değerinde, toplam 50 hizmetin toplu açılışını gerçekleştirdiklerini vurguladı.
Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi ve açılışı yapılan tüm eserlerin, Mersinliler başta olmak üzere, millete hayırlı olmasını diledi.
Atılan bu önemli adımla artık sağlıkta yeni bir dönemin başladığına işaret eden Yıldırım, şehir hastanelerinin alt yapısını oluşturmaya 2005'te başladıklarını hatırlattı.
"İşte Mersin, işte eser"
Aradan 12 yıl geçtiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, "'Neden bu kadar uzadı.' diye Mersinli hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz merak ediyor. Güzel işler yapmaya karar verdiğiniz zaman hayırcıları karşınızda buluyorsunuz. Tıpkı bugünkü gibi. Güzel işleri yapmak için ahdettik, yemin ettik. Onlar 'Hayır' dedikçe, onlar direndikçe engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Hamdolsun işte Mersin, işte eser." diye konuştu.
Şehir hastanelerinin, insana, insan sağlığına verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Ama ne yaptılar? Bunun için kanun çıkardık, kanunu mahkemeye taşıdılar. Mahkemeden hallettik, başka mahkemeye taşıdılar. Yeni kanun çıkardık, onu da mahkemeye taşıdılar. Ama inatla 'Bir murattır.' dedik, peşini bırakmadık. Bugün Allah'a şükür işte bütün engelleri aşarak, bu muazzam eseri sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Çok zaman kaybettik ama kararlılığımızı asla kaybetmedik." değerlendirmesinde bulundu.
Yıldırım, şehir hastanelerinin her birinde tek kişilik odalar bulunduğunu, adeta 5 yıldızlı otel konforunda yapılan ve "Bir sağlık külliyesi" olarak hizmet verecek hastanede her şeyin karşılandığına dikkati çekti.
Helikopter pistinden kapalı, açık otoparka kadar, hasta refakatçilerinin kalacağı yerlerden, acil muayenelerin yapılacağı yerlere, ameliyathanelere kadar birçok hizmetin verileceği Mersin Şehir Hastanesi'nin, bin 300 yatak kapasitesi olduğunu belirten Yıldırım, "Mersin'in ihtiyacını bırakın, dışarıdan, komşu ülkelerden de gelecek hastaların ihtiyacını yıllarca karşılayacak bir eser. Bütün bu hizmet için 650 milyon lira harcandı. Helali hoş olsun, mersine helal olsun." dedi.
"Mersin, Türkiye'nin göz bebeğidir"
Mersin Şehir Hastanesi'nde, 7 gün, 24 saat hizmetin verileceğini aktaran Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:
"Mersin, Türkiye'nin göz bebeğidir, Türkiye'nin teminatıdır. Türkiye'yi geleceğe taşıyan şehirlerin başında Mersin gelir. Hükümet olarak Mersin'in ne kadar büyük bir imkana sahip olduğunu ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. 15 yılda AK Parti iktidarları olarak Mersin'e tam 16 katrilyon yatırım yaptık. Şu Ulukışla yolunu hatırlayın, o yolda nice canlar gitti. Kamyoncuların, seyahat eden vatandaşlarımızın Ulukışla-Pozantı yolunda yaşadıkları hep o acı hatıralar var. Ama şimdi o yollarda 9 tünel, 26 viyadükle vadileri geçtik, dağları deldik. Yeter ki milletimizle buluşalım. Biz milletimize aşığız, milletimizin bizimle buluşması için arada ne engel varsa o engelleri kaldıra kaldıra geliyoruz."
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