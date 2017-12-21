Başbakan: Kaynakları harekete geçireceğiz
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Güneş Modülü fabrikasının katıldığı temel atma töreninde konuştu. Başbakan, enerji alanıdaki projelerle ilgili bilgi verdi ve kaynakların tek tek harekete geçirildiğini bildirdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da "YEKA Fotovoltaik Hücre ve Güneş Modülü Fabrikası ve Ar-Ge Merkezi Temel Atma Töreni"nde konuştu. Enerji alanındaki yatırımlara ve gelişmelere değinen Yıldırım, ülkemizin kaynakları ve imkânlarına dair değerlendirmelerde bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;
"Türkiye'nin varolan kaynaklarını ve imkânlarını tek tek harekete geçiyoruz. Bugün ekonomimiz güven istikrar ortamında büyümeye devam ediyor. Üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 ile son 6 yılın rekor büyümesini gerçekleştirdik. Biliyoruz ki en büyük kaynağımız özel sektördür. Yatırımlara baktığımızda kamu 1 yatırım yapıyorsa özel sektör 8 yatırım yapıyoruz. Dünya ile rekabet edebilmek için özel sektörün öncülüğü ile kalkınmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Bize katma değer sağlayan herkesin başımız üstünde yeri vardır.
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