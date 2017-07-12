Facebook Twitter Rss

Başbakan: Tören sabaha kadar sürecek

Başbakan: Tören sabaha kadar sürecek.15285
  • Giriş : 12.07.2017 / 11:21:00
  • Güncelleme : 12.07.2017 / 11:19:48

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz programı ile ilgili bilgi verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Başbakan Binali Yıldırım, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kanlı darbe girişiminin püskürtülmesinin 1. yılı olan 15 Temmuz'da anma törenlerinin sabaha kadar süreceğini açıkladı.

15 Temmuz anma etkinliğinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, etkinliklerin 81 ilde 16 Temmuz sabahına kadar süreceğini dile getirdi. Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da darbe yaşamayan kimse yok" dedi.

SETA Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Darbe görünümlü işgal girişimi milli destana dönüştü" dedi. "Bu ülkede darbe girşimi görmemiş insan yok" diyen Başbakan Binali Yıldırım7ın konuşmasınnı satır başları şöyle: Umud ediyorum ki 15 Temmuz 2016'dan sonra dünyaya gelen yavrularımız böyle acılar yaşamasın. şehitlermizi anma etkinlikleri 81 ilde 16 Temmuz sabahına kadar sürecek. 1 Dolara inançlarını, milleti, vatanı sattılar. 

MİLLİYET

Trump'tan Irak'a telefon!

Trump'a Twitter davası!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD ordusunun dergisinde şok kapak!

ABD ordusunun dergisinde şok kapak!

ABD ordusunun dergisindek, Öcalan armalı asker şoke etti.

FETÖ'nün medya ayağına operasyon

FETÖ'nün medya ayağına operasyon

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik büyük bir operasyon başlatıldı.

 

Fikret Hakan hayatını kaybetti

Fikret Hakan hayatını kaybetti

Usta sanatçı Fikret Hakan, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

FETÖ'nün 'iyi polisi' Akın Öztürk!

FETÖ'nün 'iyi polisi' Akın Öztürk!

FETÖ'nün kilit isimlerinden Akın Öztürk ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

 

Boğaziçi Üniversitesi'nde operasyon başladı

Boğaziçi Üniversitesi'nde operasyon başladı

FETÖ soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar Boğaziçi Üniversitesi'ne sıçradı.

Avusturya'dan skandal yasak

Avusturya'dan skandal yasak

Avusturya'dan 15 Temmuz öncesi Türkiye ile ilgili skandal bir karar geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya