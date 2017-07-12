Başbakan: Tören sabaha kadar sürecek
Başbakan Binali Yıldırım, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kanlı darbe girişiminin püskürtülmesinin 1. yılı olan 15 Temmuz'da anma törenlerinin sabaha kadar süreceğini açıkladı.
15 Temmuz anma etkinliğinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, etkinliklerin 81 ilde 16 Temmuz sabahına kadar süreceğini dile getirdi. Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da darbe yaşamayan kimse yok" dedi.
SETA Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Darbe görünümlü işgal girişimi milli destana dönüştü" dedi. "Bu ülkede darbe girşimi görmemiş insan yok" diyen Başbakan Binali Yıldırım7ın konuşmasınnı satır başları şöyle: Umud ediyorum ki 15 Temmuz 2016'dan sonra dünyaya gelen yavrularımız böyle acılar yaşamasın. şehitlermizi anma etkinlikleri 81 ilde 16 Temmuz sabahına kadar sürecek. 1 Dolara inançlarını, milleti, vatanı sattılar.
MİLLİYET
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