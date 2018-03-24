Başbakan traş etti
Başbakan Binali Yıldırım, esnafları ziyaret etti. Kutlugün Caddesi'ndeki çay işletmecisi ve manavla sohber eden Başbakan, daha sonra bir berbere giderek vatandaşa saç traşı yaptı.
Berber koltuğunda oturan vatandaşa "Saç mı sakal mı?" diye soran Yıldırım, saçını kestireceğini söyleyen vatandaşı, berberden istediği makasla tıraş etti.
Esnaf ziyaretini sürdüren Binali Yıldırım, bir bebeği de kucağına alarak sevdi.
Yol üzerindeki bir bankta dinlenen kadınların yanına oturan Yıldırım, bir süre sohbet ederek, kadınların yaptığı el işi çantayı inceledi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başbakan Yıldırım, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evi'ni ziyaret eden Yıldırım, buradaki kadınlarla da bir süre sohbet etti.
TRT
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