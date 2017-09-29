Başbakan: Türkiye 11. sıraya yükseldi
Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale Havalimanı Terminal Binası açılışında yaptığı konuşmada ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan, Türkiye'nin havacılıkta 11. sıraya yükseldiğini belirtti.
Çanakkale Havalimanı Terminal Binası açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün Türkiye, havacılıkta dünyada 11'inci, 28 Avrupa ülkesi arasında 5'inci sıraya yükseldi. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları, Avrupa'nın 2'nci büyük şirketi haline geldi. Nereden nereye... İç-dış hat 34 milyon yolcudan bugün 174 milyon yolcuya çıktı." dedi.
TRT
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