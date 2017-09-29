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Başbakan: Türkiye 11. sıraya yükseldi

Başbakan: Türkiye 11. sıraya yükseldi.15285
  • Giriş : 29.09.2017 / 10:33:00
  • Güncelleme : 29.09.2017 / 12:16:31

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale'de havalimanı açılışına katıldı.

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Sepet Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale Havalimanı Terminal Binası açılışında yaptığı konuşmada ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan, Türkiye'nin havacılıkta 11. sıraya yükseldiğini belirtti.

Çanakkale Havalimanı Terminal Binası açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün Türkiye, havacılıkta dünyada 11'inci, 28  Avrupa ülkesi arasında 5'inci sıraya yükseldi. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava  Yolları, Avrupa'nın 2'nci büyük şirketi haline geldi. Nereden nereye... İç-dış  hat 34 milyon yolcudan bugün 174 milyon yolcuya çıktı." dedi.

TRT

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