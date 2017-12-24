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Başbakan: Türkiye'nin AB'de yeri yok

Başbakan: Türkiye'nin AB'de yeri yok.12137
  • Giriş : 24.12.2017 / 17:26:00

Başbakan Kurz, Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Alman gazetesi Bild'e skandal yaratan açıklamalarda bulundu. Kurz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını belirtti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild’e verdiği röportajın bugün yayımlanan kısmında, Türkiye’yi hedef aldı. Avrupa’nın en genç başbakanı, “Türkiye’nin AB’de yeri yok!” dedi.

31 yaşındaki Kurz, 15 Ekim’de yapılan seçimden önceki kampanyasında da yabancı düşmanı bir ton tutturarak Türkiye’yi de hedef almıştı.

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Heinz Christian Strache'nin kurdukları koalisyon hükümeti 18 Aralık’ta göreve başlamıştı.

Avusturya’da yeni kurulan hükümetin programındaki Türkiye bölümlerinde “AB’nin Türkiye ile müzakereleri kesmesi ve bunun için müttefikler aranacağı” yönünde ifadeler kullanılmış; AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik bu cümlelere tepki göstermişti.

TRT

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