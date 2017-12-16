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Başbakan: Türkiye rest çekti

Başbakan: Türkiye rest çekti.10097
  • Giriş : 16.12.2017 / 16:47:00

Başbakan Binali Yıldırım, Kudüs ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Büyüyen Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını eleştiren Yıldırım, Türkiye'nin Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti ilan etmesiyle Washington'a yanıt verdiğini söyledi.

Başbakan, Ankara'nın Filistin'in tanınması için mücadele edeceğini vurguladı.

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