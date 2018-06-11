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Başbakan, TÜSİAD heyetini kabul etti

Başbakan, TÜSİAD heyetini kabul etti.12419
  • Giriş : 11.06.2018 / 13:31:00

Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe Ofisi'nde TÜSİAD heyetini kabul etti.

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Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe Ofisi'nde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyetini kabul etti.

TRT

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