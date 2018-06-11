Başbakan, TÜSİAD heyetini kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe Ofisi'nde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyetini kabul etti.
TRT
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