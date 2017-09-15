Başbakan uyardı: Bu sevdadan vazgeçin
Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'ta düzenlenmesi beklenen bağımsızlık referandumu ile ilgili konuştu ve Irak merkezi hükümetinin de bu kararı tanımayacağını belirterek tepki gösterdi.
Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözaltına alınan avukatıyla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine, "Bu yargının işidir. Dosya içeriği nedir, neyle suçlanıyor, bilmediğimiz için daha fazla değerlendirme yapmak doğru olmaz" dedi.
Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak'taki referandum tartışmalarına ilişkin şunları söyledi: Türkiye, İran, BMGK üyesi olan büyük devletler karşı. Dünyanın birçok ülkesi bu işe karşı. Dolayısıyla Irak Merkezi Hükümeti de meclis kararıyla bu kararı tanımayacağını ilan etti. Kerkük Valisini görevden aldılar. Türkiye olarak biz burada sayın Barzani'ye çAğrı yapıyoruz. Hala vakit varken bu yanlıştan dönün. Aksi halde bögede zaten büyük ssorunlar var. PKK ile DEAŞ ile mücadele var. Suriye'deki iç savaş var. Tüm bunlar ortadayken yeni bir sorun oluşturmak en başta en büyük zararı Kürt kardeşlerimiz görür. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğünü değiştirecek herhangi bir adımın atılmasına karşıdır. Bir kez daha açıkça ifade ediyorum: Bugünlerde BM konuya müdahil olacak ve bu anlamda bazı gelişmeleri hep birlikte görmüş olacağız. 10 gün içerisinde Kuzey Irak bölgesel yönetimine çağrımızı ifade ediyoruz. Gelin bu sevdadan vazgeçin. Bir akıl tutulması yaşanırsa Türkiye'nin atacağı adımlar bellidir, bunun bilinmesi lazım.
HÜRRİYET
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