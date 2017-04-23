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Başbakan: Uzlaşmaya hazırız

Başbakan: Uzlaşmaya hazırız.15566
  • Giriş : 23.04.2017 / 19:31:00
  • Güncelleme : 23.04.2017 / 19:44:25

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan resepsiyonunda "uyum yasaları için uzlaşmaya hazırız" mesajı verdi.

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Başbakan Yıldırım'dan 23 Nisan resepsiyonunda gündeme damga vuran flaş açıklamalar geldi.

Yıldırım, TBMM'de yaşanan gerginlikle ilgili "Olur bunlar, Meclis'te olağan şeyler" dedi. Yıldırım, uyum yasaları için uzlaşma arayacaklarını, olmazsa devam edeceklerini ifade etti.

Yıldırım, “Uyum yasalarıyla ilgili uzlaşma ararız. Olmazsa yolumuza devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında yaşanan tartışma için de "Meclis, milletin evi. Herkes düşündüğünü, bildiğini söyledi. Olur bunlar, Meclis'te olağan şeyler. O kadar olsun" yorumunu yaptı ve "vatandaşa iyi örnek olunması" gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Uyum yasalarıyla ilgili hazırlık yaptık, çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

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