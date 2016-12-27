Başbakan ve Bahçeli anlaştı!
Başbakan Binali Yıldırım ile görüşme gerçekleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli anayasa teklifi konusunda anlaşmaya vardı.
Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 'Yedek Milletvekilliği'ne ilişkin maddede değişiklik yapılması konusunda mutabakata varıldığı öğrenildi.
'Yedek Milletvekili' ifadesi çıkarılacak. Ancak uygulamadan vazgeçilmeyecek.
Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin 'Doğuştan Türk vatandaşı olmayanlar' ifadesi tekliften çıkarılacak.
Değiştirilmesi düşünülen bir diğer madde ise HSYK yapısını düzenleyen madde. Üye sayıları değiştirilecek.
Bugün 3. maddeden görüşmeler başlasa da, 'Yedek Milletvekilliği 5. maddesi'ninde görüşmeler sırasında ele alınması bekleniyor.
HABERTURK
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