Başbakan'dan flaş PKK açıklaması!
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile yaptığı ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Başbakan, PKK=PYD=YPG diyerek örgütün isim değiştirmesinin Türkiye'nin politikasını etkilemeyeceğini belirtti.
Başbakan Yıldırım, "PKK=PYD=YPG… Artık o kadar çok örgüt adları çıkarıyorlar ki, her olaydan sonra bir örgüt adı duyuyoruz. Ama bunları yediğimizi zannetmesinler" dedi.
Irak ziyaretini sürdüren Başbakan Yıldırım, Bağdat'taki temaslarının ardından bugün Erbil'e geçti. Yıldırım, Erbil'de IKBY Başkanı Mesud Barzani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısındaki açıklamalardan satır başları şöyle:
Binali Yıldırım:
- 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan FETÖ örgüte karşı çok anlamlı bir duruş sergilediniz. Hem Bağdat’ta hem Erbil’de çok güzel faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Bunlardan birisi terörle ortak mücadele ikincisi de ekonomik konularda ve bölgenin huzura kavuşması konusunda daha fazla çalışmak. Özellikle terör bağlamında şunları söylemekte fayda var, hem DEAŞ hem PKK hem de FETÖ terör örgütü sadece Türkiye’nin meselesi değil aynı zamanda bu bölgenin de Irak’ın da Suriye’nin de meselesidir.
HEDEFİMİZ BU SAPIK ÖRGÜTÜ ORTADAN KALDIRMAK
- DEAŞ’a karşı bir operasyon yürütüyoruz. Hedefimiz bu sapık örgütü ortadan kaldırmak. Bu konuda uluslararası camia daha çok destek vermelidir.
- PKK’nın ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar kabul edilemez. Örgütün Şengal’da yapılanması asla kabul edilemez. Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye değil sizin de güvenlik meselenizdir. Irak’ın da merkezi hükümetin de bir güvenlik meselesidir. O bakımdan burada müşterek bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupalı ve Amerikalı dostlarımıza da anlatıyoruz.
BUNLARI YEDİĞİMİZ ZANNETMESİNLER
- Diğer yandan PYD’nin Suriye bölgesinden oldu bittiler yapmasına asla müsaade gösteremeyiz. Orada yaşayan peşmergeleri, Arapları yerinden yurdundan ettiler. Adeta bir işgal içindeler. Adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarını biliyoruz. Bunlar PKK’dan türemiş isim değiştirerek işin esasını deştiremezsiniz. PKK=PYD=YPG… Artık o kadar çok örgüt adları çıkarıyorlar ki, her olaydan sonra bir örgüt adı duyuyoruz. Ama bunları yediğimizi zannetmesinler..
"PKK'NIN ŞENGAL BÖLGESİNDE YUVALANMASI KABUL EDİLEMEZ"
"PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir."
"PKK'nın Şengal'deki varlığı bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda sizin de güvenlik meselenizdir. Irak'ın da, Merkezi Hükümetin de aynı şekilde bir güvenlik meselesidir. O bakımdan burada müşterek bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupalı ve Amerikalı dostlarımıza da anlatıyoruz."
FETÖ OKULLARININ KAPATILMASI
"Erbil'deki FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Bizim buradaki hassasiyetimiz çok açık; öğrencilerin zarar görmemesi ama bunların sahibi, yöneticisi olan terör örgütü elemanlarının tasfiye edilmesi."
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