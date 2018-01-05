Başbakan: Karşılığını görür
Başbakan Binali Yıldırım, görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile ilgili yaptığı açıklamasında yanlış yapanların hukuk karşısında cevabını alacağını belirtti.
Başbakan Yıldırım, Cuma namazı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'deki kumpas davasında Hakan Atilla için verilen skandal kararla ilgili "Hukuki bir dava değildir" dedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasına ilişkin ise "Yanlış yapanların hukuk çerçevesinde karşılığını görmesi normal" ifadelerini kullandı.
Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin ABD'deki kumpas davasında verilen skandal karara ilişkin sorusuna "Dava adeta bir tiyatroydu. Hukuki bir dava değildi" şeklinde yanıt verdi.
Başbakan Yıldırım, Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın görevden alınmasına ilişkin şunları kaydetti:
Yanlış işlemin karşılığı bellidir, Türkiye bir hukuk devletidir. Seçimle başa gelen kişilerden beklenti insanları hayal kırıklığına uğratmamalarıdır. Yanlış yapanların hukuk çerçevesinde karşılığını görmesi normal.
Basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği ile ilgili Fransa ziyareti öncesi yaptığı açıklamayı sorması üzerine Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünün üzerine söz mü söyleyeyim. Olmayan şeyin nesini öngöreyim" şeklinde yanıt verdi.
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