Başbakan Yardımcısı Akdağ, Bangladeş'e gitti
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Arakanlı Müslümanlara yapılan yardımları incelemek üzere Bangladeş'e ziyaret gerçekleştirdi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Myanmar içinde yerlerinden edilen kişiler ile hayatını kaybedenlere ilişkin verilere halen ulaşılamadığına işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin, insani krizin sona erdirilmesine yönelik ilk günden itibaren yoğun bir şekilde sürdürdüğü girişimlerinin devam ettiği vurgulandı.Açıklamada, Türkiye'nin girişimleri neticesinde, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi, bölgeye kesintisiz insani erişim ile Bangladeş’e sığınan ve Myanmar içinde yerlerinden edilmiş kişilerin güvenli şekilde geri dönüşlerinin sağlanması ve soruna uzun vadeli bir çözüm bulunması konusunda uluslararası toplum nezdinde geniş tabanlı mutabakat sağlanmış olmasının olumlu bir gelişme olduğu kaydedildi.Gerek Myanmar’da gerek Bangladeş’te bulunan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılması ve kamplardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Türk Kızılayı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın da gelecek günlerde Bangladeş’i ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelemesinin öngörüldüğü bildirildi.
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