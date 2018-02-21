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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Sevakin'de

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Sevakin'de.12768
  • Giriş : 21.02.2018 / 14:41:00

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Sevakin Adası'na ziyaret gerçekleştirdi.

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Sepet Beşik

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Sudan'ın Sevakin Adası'na ziyaret gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, geçmişten bu güne taşınan kültürel izleri silmek ve adayı tahrip etmek isteyen anlayışın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Adanın tarihi ve stratejik önemine değinen Çavuşoğlu, “Bu ada,  bilindiği üzere 'stratejik' ve 'Afrika’nın Mekke’ye açılan kapısı' özelliği  taşıyor. Bizler Sevakin’i sadece dört tarafı suyla çevrili bir coğrafi kara  parçası olarak, salt bir ada olarak algılamıyoruz.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevakin Adası'nın restorasyonu  ile ilgili “Bu adayı bize tahsis etseniz de tamamıyla bir restore etsek, bu adayı  tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek.” sözlerini anımsatan Çavuşoğlu, bu  talebin Sudan yetkililerince olumlu karşılandığını ve konuyla ilgili yeni bir  sürecin başladığını ifade etti.

Çavuşoğlu, adanın geçmişte güçlü imparatorluklar için stratejik önem  taşıdığını ve doğu batı ticaret rotasının önemli duraklarından biri olan ada  limanının bugün atıl kalmaması gerektiğini dile getirerek, Türkiye'nin adanın  ihyası için elinden geleni yapacağını söyledi.

TİKA’dan mimar, restoratör ve diğer teknik ekiplerden oluşan bir  heyetin adada ön incelemede bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, restorasyon sonrası  adanın Sudan ekonomisine olası katkısı ile ilgili şunları kaydetti:

“Yürütülecek çok boyutlu bir restorasyon çalışmasıyla Sevakin Adası,  aslına uygun bir şekilde restore edilecek ve Afrika’nın çeşitli yerlerinden gelip  Cidde Limanı üzerinden hacca gidecekler için bir merkez olacak. Adadaki mercan  kayalıklarını turizme kazandırmak üzere altyapı oluşturulacak, butik oteller  kurulup turizm eğitimleri düzenlenecek. Böylece Sudan ekonomisi daha da  canlandırılacak. Bölge tüm dünya için cazip hale getirilecek.”

Çavuşoğlu, adada Osmanlı döneminde liman olarak kullanılan Sanganeb  Deniz Feneri ile ilgili olarak “Bu fenerin, Osmanlı limanı olarak kullanılan ve  hac yolu üzerinde olan Sevakin’de, gemilerin çarpmasını önlemek ve hac yolunu  aydınlatmak amacıyla inşa edildiği bilinmektedir. Kızıldeniz’i selamlayan bu  kudretli yapının, Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde TİKA eliyle güçlendirilip  çevre düzenlemesinin yapılması planlanmaktadır.” diye konuştu.

TRT

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