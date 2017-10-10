Başbakan Yardımcısı Şimşek, ABD'ye gitti!
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Uluslararası Para Fonu/Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına katılmak üzere yola çıktı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyet, 11-15 Ekim 2017 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) her yıl düzenlenen Uluslararası Para Fonu/Dünya Bankası Yıllık Toplantıları’nda Türkiye’yi temsil etmek üzere Vaşington’a hareket ettiği açıklandı.Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, söz konusu toplantılar kapsamında, 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenecek G20 Maliye Bakanları toplantısına iştirak edecek. Şimşek, ABD temasları süresince uluslararası kuruluşların başkanları, bakanlar ve merkez bankası başkanları ile bir dizi ikili görüşmeler yapacak, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek. Ayrıca ABD temasları süresince bir dizi yatırımcı toplantılarına da katılacak.
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