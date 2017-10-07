Başbakan Yardımcısı trafik kazasında öldü
Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Temir Cumakadırov, Çuy bölgesinden Sadovoye köyü yakınlarında geçirdiği trafik kazasında sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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