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Başbakan Yıldırım, yeni statların temelini attı!

Başbakan Yıldırım, yeni statların temelini attı!.25137
  • Giriş : 09.09.2017 / 13:03:00
  • Güncelleme : 09.09.2017 / 13:17:50

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki yeni statların temelini attı.

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Büyüyen Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temellerini attı. Statlar TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edildi.

İzmir futbolunda çok önemli bir yere sahip olan Alsancak Stadı, 2014-2015 sezonu başında depreme dayanıksız olması nedeniyle kapatıldı. 2015'te yıkılan stat mevcut yerine tekrar yapılacak. Yeni stadın kapasitesi 14 bin kişi olacak.

2014'te yapılan ilk ihaleden sonra tekrar 62 milyon bedelle ihale edilen ve bazı çalışmaların yapıldığı Karşıyaka Stadı,15 bin kapasiteli olarak inşa edilecek.

HABERTURK

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