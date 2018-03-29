Başbakan: Yerel seçimde ittifak yok!
Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak konusuna değindi ve yerel seçimlerde ittifak olmayacağını belirtti.
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2019 yılında yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın potansiyel oy oranı açıkladı.
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