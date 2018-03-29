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Başbakan: Yerel seçimde ittifak yok!

Başbakan: Yerel seçimde ittifak yok!.11503
  • Giriş : 29.03.2018 / 14:44:00

Başbakan Binali Yıldırım, MHP ile ittifak tartışmalarına değindi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak konusuna değindi ve yerel seçimlerde ittifak olmayacağını belirtti.

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