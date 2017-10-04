Başbakan Yıldırım, acı olayla ilgili bilgi aldı
Hakkari'de yaşanan ve 4 askerin şehit olduğu olayla ilgili Başbakan Binali Yıldırım harekete geçti. Başbakan, yaşanan menfur saldırıyla ilgili Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı telefonla arayarak bilgi aldı.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Hakkari'de yaşanan menfur saldırıya ilişkin Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı telefonla aradı. Yıldırım, Toprak'tan saldırıya ilişkin bilgi aldı. Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında infilak etmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.
TRT
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