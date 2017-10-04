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Başbakan Yıldırım, acı olayla ilgili bilgi aldı

Başbakan Yıldırım, acı olayla ilgili bilgi aldı.14354
  • Giriş : 04.10.2017 / 12:08:00

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'de yaşanan acı olayla ilgili bilgi aldı.

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Hakkari'de yaşanan ve 4 askerin şehit olduğu olayla ilgili Başbakan Binali Yıldırım harekete geçti. Başbakan, yaşanan menfur saldırıyla ilgili Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı telefonla arayarak bilgi aldı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım,  Hakkari'de yaşanan menfur saldırıya ilişkin Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı telefonla aradı.  Yıldırım, Toprak'tan saldırıya ilişkin bilgi aldı. Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde PKK'lı teröristlerce yola  tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında infilak etmesi  sonucu 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

TRT

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