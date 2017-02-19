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Başbakan, Almanya'da Barzani ile görüştü

Başbakan, Almanya'da Barzani ile görüştü.16369
  • Giriş : 19.02.2017 / 15:18:00
  • Güncelleme : 19.02.2017 / 15:36:06

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile bir araya geldi.

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Birtakım temaslar için Almanya'ya giden ve halen orda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın Münih kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

Saat 13.30'da başlayan görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

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