Başbakan, Almanya'da Barzani ile görüştü
Birtakım temaslar için Almanya'ya giden ve halen orda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın Münih kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.
Saat 13.30'da başlayan görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
DİĞER HABERLER
Başbakan: Casusluk suçlamaları doğru değil
Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi.
İlk ortak miting Çanakkale'de
16 Nisan'da oylanacak olan anayasa değişikliği referandumunda AK Parti ve MHP, Çanakkale ruhuyla mey
Melih Gökçek'ten Viranşehir mesajı
Melih Gökçek, Viranşehir'de gerçekleşen patlamaya ilişkin konuştu.
Bakan Soylu: O hain öldürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin konuştu.
'Evet sonrası partiye dönerim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.