Başbakan Yıldırım, cenaze törenine katıldı
Başbakan Binali Yıldırım, KOAH ve kalp yetmezliği sonucu hayata gözlerini yuman AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın kayınpederi Hüseyin Aytaç'ın cenaze törenine katıldı.
Tören öncesi Mustafa Ataş ile Aytaç'ın yakınları, cami avlusuna kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.
Törene, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımları Mehdi Eker, Erol Kaya, Ahmet Sorgun, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım, Aytaç'ın tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı.
Aytaç'ın naaşı, Çekmeköy Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
TRT
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