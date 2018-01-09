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Başbakan Yıldırım, cenaze törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, cenaze törenine katıldı.19627
  • Giriş : 09.01.2018 / 17:13:00

Başbakan Binali Yıldırım, Hüseyin Aytaç'ın cenaze törenine katıldı.

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Başbakan Binali Yıldırım, KOAH ve kalp yetmezliği sonucu hayata gözlerini yuman AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın kayınpederi Hüseyin Aytaç'ın cenaze törenine katıldı.

Tören öncesi Mustafa Ataş ile Aytaç'ın yakınları, cami avlusuna  kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Törene, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan  Yardımları Mehdi Eker, Erol Kaya, Ahmet Sorgun, İstanbul Valisi Vasip Şahin,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile bazı milletvekilleri ve  ilçe belediye başkanları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım, Aytaç'ın tabutuna omuz  vererek, cenaze aracına kadar taşıdı.

Aytaç'ın naaşı, Çekmeköy Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TRT

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